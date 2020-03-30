Часть апрельских пенсий уже выдали

В Севастополе досрочно профинансированы почта и банки, осуществляющие доставку и выплату пенсий.

27 марта перечислены денежные средства на выплату апрельских пенсий 70 тысячам севастопольцев, получающих ее на банковские карты в первом потоке — с 4 по 12 число.

Также Пенсионный фонд перевел деньги почтовым отделениям. Выплата и доставка пенсий будет осуществляться почтой в соответствии с действующим графиком.

Одновременно с пенсиями профинансированы единовременные денежные выплаты в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1600 севастопольским пенсионерам.

Пенсии получателям во втором и третьем потоке выплатят согласно установленному графику.