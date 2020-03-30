Аренду с неработающих магазинов не возьмут

В связи с нерабочими днями с 28 марта по 5 апреля в Севастополе приостановлена работа всех торговых объектов, которые не реализуют товары первой необходимости.

Владельцы торговых площадей снизили до 50% стоимости аренды для объектов торговли, а те, кто в этот период вообще не работает, полностью от нее освобождены, сообщила пресс-служба городского правительства.

Также обещано в течение года не поднимать арендную ставку, а в некоторых случаях — снизить.

«Сегодня мы встречались с представителями крупных торговых комплексов. Арендодатели выразили готовность в каждом индивидуальном случае рассматривать снижение арендной платы. Все обращения арендаторов будут рассматриваться в индивидуальном порядке», — отметила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

Для создания благоприятных условий взаимодействия крупных арендодателей и их арендаторов Департамент экономического развития составил перечень ответственных лиц, представляющих владельцев торговых площадей, к которым нужно обращаться по пересмотру ставок арендной платы:

1. МТК «Муссон», Кожеватов Игорь Олегович (заместитель директора) — (978) 222-02-01;

2. Торговый центр «Домино», Рудьковская Радмила Сергеевна (директор) — (978) 709-82-10;

3. ОТЦ «Московский», Овсянников Николай Викторович (председатель ТСН«Московский») — (978) 715-5-62;

4. ТЦ SeaMall, Парфенюк Александр Сергеевич (генеральный директор) — (978) 730-28-37; Даньшин Олег Валерьевич (заместитель директора по развитию и коммерции) — (978) 121-40-10;

5. Сеть ТЦ NOVUS, Гусейнова София Самандаровна — (978) 099-78-29;

6. ТЦ «Апельсин», Кричфалуший Василий Антонович (председатель) — (978) 783-00-79;

7. ТЦ «Капитан», Соколова Валерия Игоревна — (978) 837-70-29;

8. ТЦ «ЦУМ», ТК «Ахтиар», Сидельникова Екатерина Сергеевна — (978) 885-04-40;

9. ТЦ Lavanda Mall, Бессонова Евгения Викторовна — (978) 858-51-36;

10. ТЦ. «Диалог», Борщева Людмила Федоровна — (978) 821-55-78.

Отсрочка по арендной плате за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года по договорам аренды и земельным участкам, находящимся в собственности города, будет предоставлена при условии обращения арендатора в ДИЗО до 1 мая, пообещали в Департаменте экономического развития города.