«Аквамарин» продезинфицировали

В отеле «Аквамарин» проведен полный комплекс мер дезинфекции, новых случаев заражения не выявлено, сообщил заместитель руководителя Роспотребнадзора Роман Проскурнин на заседании оперативного штаба по профилактике распространения коронавируса.

По его словам, в отеле проводится весь необходимый комплекс мероприятий. В первый день госпитализации больной коронавирусом был определен ее близкий круг контактов. Эти люди также госпитализированы в стационар. Их анализы на коронавирус дали отрицательный результат.

«В «Аквамарине» провели заключительный комплекс мер по дезинфекции, в том числе в номерах. Всем желающим, а это 65 человек выдано постановление главного санитарного врача об их изоляции. Данный документ в первую очередь необходим для того, чтобы обменять проездные билеты — изменить свой маршрут», — сказал Р.Проскурнин.

В пятницу, 27 марта комплекс «Аквамарин» перевели на карантин из-за случая заболевания новым коронавирусом гостьи отеля, которая побывала в Великобритании.