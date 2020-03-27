Ужесточили меры против коронавируса

В Севастополе с 28 марта пенсионерам запрещен бесплатный проезд в общественном транспорте, а в гостиницы будут селить только командировочных.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев подписал Указ по дополнительным ограничительным мерам для предотвращения распространения новой коронавирускной инфекции.

К принятым ранее ограничениям с 28 марта по 1 июня запрещается бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, гостиницах, гостевых домах, оздоровительных детских лагерях, в иных средствах размещения, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Для тех, кто уже проживает в указанных местах должны быть обеспечены условия для самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления. Питание постояльцев должно быть организовано в пределах места проживания.

До 14 апреля отменяется льготный проезд в общественном транспорте, электричках, катерах и паромах.

Желающим заключить брак во время карантина рекомендовано перенести регистрацию на более поздний срок или ограничить количество участников мероприятия до 10 человек, включая сотрудников загса.

Всем, кто вернулся из других стран или регионов России, следует оставаться дома на двухнедельной самоизоляции и в обязательном порядке сообщить о себе в городской оперативный штаб по телефону +7 (8692) 41-77-07.

В городе работает волонтёрский штаб по вопросам адресной помощи пожилым людям, его телефон +7 (8692) 227-227.