Подтверждены 5 случаев заражения коронавирусом

В Севастополе на утро 27 марта подтверждены пять случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщила пресс-служба правительства города.

В информации говорится, что заболевшие вернулись из зарубежных поездок, в Севастополь они прибыли после посещения Франции, Великобритании и Юго-Восточной Азии.

— Пациенты получают необходимое лечение в городской инфекционной больнице. Госпитализированы с соблюдением всех норм инфекционной безопасности в отдельные боксы, — сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Диагноз подтвержден по результатам лабораторных исследований. Состояние заболевших медики оценивают как удовлетворительное, течение болезни бессимптомное.

— К сожалению, эти люди не сообщили о себе и их выявили работники штаба, — сообщил глава города.

Как стало известно, одна из заболевших, после возвращения из Англии почему-то направилась отдыхать в отель «Аквамарин».

Исходя из этого, заместитель руководителя Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Роман Проскурнин обратился к отдыхавшим в этом отеле с 17 марта, сообщить о себе по телефону горячей линии.

Собственнику рекомендовано закрыть отель на карантин.

На утро 27 марта в севастопольской инфекционной больнице находятся 32 пациента, под домашним наблюдением — 2145 человек.