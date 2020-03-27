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«Пансионатам Севастополя» выделили субсидию для организации обсерватора

Щербакова Евгения

Данная мера принята на случай появления большого количества больных новой коронавирусной инфекцией. Обсерватор предполагается организовать на базе отдыха «Солнышко» в Каче на Северной стороне Севастополя.

ГУП «Пансионаты Севастополя» постановлением правительства города от 26 марта выделили субсидию на обеспечение затрат по организации обсерватора.

— Во вторник была выделена из резервного фонда сумма, которая необходима «Пансионатам Севастополя» для обеспечения и организации обсерватора в пансионате «Солнышко», — сообщил и.о. директора департамента аппарата губернатора и правительства Севастополя Юрий Клепче. По его словам, принятый порядок позволит создать механизм выделения денежных средств.

В свою очередь, врио губернатора Михаил Развожаев добавил, что необходимые мощности также резервируются в медицинских учреждениях города и в других базах отдыха.

— В том числе также задействуем неиспользуемые сейчас базы в «Пансионатах Севастополя», для того, чтобы на всякий случай иметь возможность размещать людей, если это потребуется для проведения карантинных мероприятий, — добавил М.Развожаев.

Справка

База отдыха «Солнышко» состоит из 2-этажного спального корпуса с номерами блочного типа, жилых каменных коттеджей и деревянных домиков. Всего 51 номер с 2- и 3-местным проживанием.

Горячая вода — нагрев локальными бойлерами. Отопление на базе отдыха не предусмотрено, подтвердили «Севастопольской газете» в «Пансионатах Севастополя».