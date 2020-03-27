Нужно остановить работу общественного транспорта

Чтобы жителей Севастополя не подвергать риску при поездках в общественном транспорте, предложено вообще его остановить.

С такой инициативой обратился к городскому правительству вице-спикер Заксобрания Севастополя Илья Журавлев.

«В период с 28 марта по 5 апреля город престает работать. К сожалению, не все севастопольцы понимают всю серьезность ситуации. У многих возникнет соблазн поехать в гости, навестить родственников или просто прогуляться в отдаленном районе», — заявил И.Журавлев.

Он считает, что «нельзя полагаться на сознательность наших горожан, нужно уберечь их всеми возможными способами». Поэтому предлагает временно приостановить работу общественного транспорта.

Для сотрудников, которым придется добираться на работу, предусмотреть спецтранспорт от предприятий.

Второй возможный вариант, предложенный депутатом, рассмотреть возможность на время эпидемии отменить льготный проезд по ЕГКС, чтобы пенсионеры не поддавались соблазну проехать бесплатно в общественном транспорте вместо самоизоляции.

Напомним, что на утро 27 марта в Севастополе выявлено пятеро заболевших коронавирусной инфекцией CJVID-19. В соседнем Крыму — 14.