Незаконных трудовых мигрантов отправят домой

В Крыму пограничники выявляют нарушителей миграционного законодательства. Одно из последних задержаний прошло в Феодосии. Гражданин Азербайджана 1998 г.р. находился на территории РФ в нарушение правил миграционного законодательства.

Феодосийский городской суд признал иностранца виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1.1 ст.18.8 КоАП РФ (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства режима пребывания в Российской Федерации). Согласно судебного решения мужчине назначено наказание в виде штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации.

Двумя днями ранее, в соответствии с той же статьей к административной ответственности привлечен гражданин Украины 1978 г.р. Он оштрафован на несколько тысяч рублей.

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ в период с 18 марта по 1 мая 2020 года временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Ограничение не затрагивает иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Российской Федерации. При этом иностранные граждане и лица без гражданства могут свободно выехать из страны.