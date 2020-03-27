Как правильно носить медицинскую маску

Одним из методов предупреждения заболевания коронавирусной и другими инфекционными болезнями считается медицинская маска. Она предназначена для самозащиты от вирусных инфекций, а также, чтобы уберечь окружающих в случае, если источником инфекции являемся мы сами.

Медицинскую маску следует надевать так, чтобы она полностью закрывала нос, рот, подбородок и плотно фиксировалась на лице.

При этом рекомендуется, как можно меньше касаться ее руками или снимать без надобности. Если снять маску все-таки придется, то в обязательном порядке необходимо помыть руки или обработать их дезинфицирующим средством.

Снимать маску можно только за ушные петли, не дотрагиваясь до ее ткани. Если вы склонны к аллергическим реакциям, избегайте масок, в состав которых входит латекс.

Носить маску следует в местах большого скопления людей (в поликлиниках, магазинах, общественном транспорте) в период эпидемий. На улице носить маску нецелесообразно. Риск заражения на открытом воздухе незначительный.

Некоторые модели медицинской маски можно носить в течение четырех и более часов. Но, как правило, обычную одноразовую медицинскую маску необходимо менять каждые два часа. Одноразовую медицинскую маску ни в коем случае нельзя использовать повторно. Использованную маску следует незамедлительно утилизировать. Последующее использование может навредить вашему здоровью.

Каким образом маска защищает от инфекции? Маска выступает в качестве фильтра. Микрочастицы бывают крупными и мелкими, соответственно, в маске есть грубый фильтр — для крупных частиц и мягкий — для мелких. В масках, изготовленных на производстве, фильтр крупных частиц часто бывает окрашен.

В целом, по словам медиков, не имеет значения, какой стороной носить медицинскую маску. Она должна одинаково эффективно защищать человека и окружающих, будучи надетой как цветной стороной наружу, так и во внутрь.

Тем не менее, есть мнение, что если носителем вируса являетесь вы, то маску нужно носить белой стороной к себе. Если же вы опасаетесь, что кто-то из окружающих может заразить вас, то маску нужно носить белой стороной наружу. Цветная, обработанная специальным веществом, сторона предупреждает от попадания микробов в дыхательные пути. А внутренняя белая сторона служит фильтром.

Справка

Коронавирусная инфекция COVID-19 — потенциально тяжелая острая респираторная инфекция. Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать как в форме острой респираторной вирусной инфекции легкого течения, так и в тяжелой форме, специфические осложнения которой могут включать вирусную пневмонию, влекущую за собой жизнеугрожающее поражение легких или дыхательную недостаточность с риском смерти.