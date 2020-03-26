Захват пруда в Терновке стоил нарушителю три тысячи рублей

По результатам административного расследования физическое лицо, осуществляющее работы у водоема «Терновский», привлечено к административной ответственности в виде административного штрафа на сумму три тысячи рублей. В отношении него составлен протокол о возбуждении административного производства по факту самовольного пользования водоемом без решения на пользование акваторией водного объекта для проведения работ, связанных с изменением дна и берегов водоема.

В отношении других лиц, осуществляющих работы, проводятся административные расследования, а также направлены уведомления о составлении протоколов об административном правонарушении за самовольное пользование водным объектом.