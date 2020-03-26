Выбери себе сквер

Севастопольцам предлагают принять участие в онлайн голосовании и выбрать общественные места, которые будут благоустроены в 2021 году. Нужно выбрать один из пяти предложенных территорий, расположенных в каждом из четырех районов города.

Голосование будет проходить на официальном сайте правительства Севастополя с 6 по 10 апреля. Все представленные проекты не новые. Они предлагались к голосованию и в 2018-м, и в 2019-м годах, но не выиграли.

В Ленинском районе на голосование представлены: общественные территории между ул. Боцманской и ул.Флагманской; возле дома №141 по ул. Хрусталева; скверы в районе спуска Котовского; возле школы №44; рядом с домом №97 по ул. Хрусталева.

В Гагаринском районе: зеленые зоны в районе дома №24А по пр.Героев Сталинграда; на ул.Молодых Строителей рядом с домами 24-26; малые скверы на улице Вакуленчука; возле памятника Дмитрию Ульянову; рядом с памятником Героям космоса, который правительство Севастополя продолжает считать памятником Юрию Гагарину.

В Нахимовском районе: скверы «Забалканский» на ул.Адмирала Макарова; им.Папанина; в районе арки по ул.Генерала Мельника; рядом со стадионом на ул.Героев Севастополя; зеленая зона около магазина на ул.Горпищенко, 61.

В Балаклавском районе: скверы по ул.Тимирязева в Сахарной Головке; на ул.Спартаковской рядом с гаражным кооперативом «Автолюбитель»; в первом отделении «Золотой Балки»; в районе кирпичного завода, а также парк в с.Хмельницкое.

Территории обещают благоустроить в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».