Волонтеры денег не берут

В Севастополе порядка 50 тысяч жителей старше 65 лет и около 19 тысяч одиноко проживающих пожилых людей. Всем им обещают помочь при самоизоляции.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев попросил людей старшего возраста лишний раз не выходить из дома.

— Мы знаем, что вирус, к сожалению, наиболее опасен для пожилых людей и людей 65+. В городе существуют некоторые ограничения передвижения. Ко всем нашим пожилым людям мы обращаемся с просьбой, пока у нас в стране сложная ситуация, находиться дома, в изоляции, — сообщил М. Развожаев.

Одинокие пожилые люди, находясь в самоизоляции, будут нуждаться в необходимых для жизнеобеспечения вещах: продуктах, лекарствах и другой помощи. Для этого в Севастополе организовали волонтерский центр, чтобы помочь пожилым людям «находится дома и соблюдать режим самоизоляции».

Волонтеры вместе с сотрудниками управления социальной защиты обзванивают всех нуждающихся. В Севастополе около 19 тысяч одиноких людей и порядка 50 тысяч человек, кому за 65. Волонтеры интересуются проблемами пожилых людей, спрашивают, нужна ли помощь, рассказывают об опасности коронавирусной инфекции, и, если человек готов остаться дома и соблюдать режим изоляции, предлагают помощь.

Правительство города уже попросило предпринимателей оказать добровольную помощь в закупке продуктов для формирования бесплатных наборов. Также по необходимости волонтеры помогут в закупке товаров и лекарств, вынесут мусор, выгуляют домашних питомцев.

— Будем помогать. Конечно, старшее поколение надо защитить. Поможем вместе и преодолеем это непростое время, — заявил М.Развожаев.

На вопрос журналистов, не станет ли так широко анонсированная акция помощи беззащитным гражданам поводом для активизации мошенников под видом волонтеров или медицинских работников, М. Развожаев ответил:

— Во-первых, никаких денег волонтеры у пенсионеров не требуют. Ни для того, чтобы что-то приобрести, ни для того, чтобы куда-то сходить. Ни одной копейки ни один волонтер у пожилого человека попросить не может. Если кто-то скажет: «Давайте деньги, я пойду, что-то там куплю» — это мошенник, его надо сразу выгонять и сообщать в полицию. На такие случаи мы будем реагировать, полиция предупреждена.

Все, что делают волонтеры это только бесплатная помощь. Сейчас волонтеры имеют специальную форму тех общественных организаций, которые они представляют, но в ближайшее время правительство экипируем их в специальную одежду с логотипом федерального штаба ОНФ или с севастопольской тематикой.

Горячая телефонная линия волонтерского штаба «Мы вместе» для организации адресной помощи пожилым людям: 227-227, с мобильного телефона + 7(8692)227-227.