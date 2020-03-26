Строительные отходы вывозят на Первомайский полигон для переработки

Такой вывод сделан городской прокуратурой на информацию «Севастопольской газеты» о несанкционированном вывозе строительных отходов от разборки здания бассейна в Загородной балке.

Факты размещения строительных отходов на полигоне ТКО в Первомайской балке не установлены, ответила природоохранная прокуратура на запрос «Севастопольской газеты».

В письме указано, что по ул.Загородная балка, 1 ведется реконструкция объектов ГБУ «Спортивно-оздоровительный комплекс им.200-летия Севастополя», которую по по заказу ГБУ «Дирекция капитального строительства» выполняет ООО «Асгард». В ходе проведенного Севприроднадзором в феврале 2020 года мероприятия, фактов несанкционированного сбора отходов, образованных на объектах реконструкции, не зафиксировано.

На основании заключенного между ООО «Асгард» и ООО «КП Крымэкотехсервис» договора на оказание услуг по приему, обработке и утилизации отходов V класса опасности, образованные при проведении реконструкции отходы вывозятся на производственную площадку для последующей переработки.

Производственная площадка передана ООО «Аснард» и ООО «КП Крымэкотехсервис» по договору аренды в марте 2016 года.

Фактов приема строительных отходов непосредственно на полигон, эксплуатацию которого осуществляет ООО «Благоустройство города «Севастополь», не установлено.

И тем не менее, нарушения нашлись. «По результатам проведенного Севприроднадзором мероприятия к административной ответственности 10.02.2020 привлечены два водителя грузовых автомобилей, осуществлявших транспортирование отходов в отсутствие документации, подтверждающей класс опасности отходов», — сказано в ответе прокуратуры.

Ранее «Севастопольская газета» сообщала, что общественники проследили маршрут грузовика со строительным мусором от Загородной балки до Первомайского полигона ТКО.