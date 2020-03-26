Штрафы за несвоевременную оплату коммунальных услуг не начислят

Пожилые жители Севастополя могут не переживать за несвоевременную оплату коммунальных счетов за март и апрель.

Как сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, на закрытом экстренном заседании городского правительства 25 марта им был внесен на рассмотрение и принят пакет мер на период повышенной готовности по борьбе с коронавирусной инфекцией. В том числе он касается оплаты коммунальных и других различных платежей.

— Я уже дал поручение, никакие штрафы за просрочки ежемесячных платежей начисляться не будут. Пожилым людям, у которых нет возможности оплатить счета дистанционно, не нужно приходить персонально в расчетные центры водоканала или иные единые расчетные центры. Во избежание заболевания вирусной инфекцией мы просим их оставаться дома, — сказал М.Развожаев.

За март и апрель просрочка за несвоевременную оплату счетов начисляться не будет.

— Мы это проконтролируем, — пообещал он.