Пытаются найти пилота Су-27, упавшего в море

Истребитель Су-27 пропал в ходе полета над Черным морем в среду, 25 марта. По предварительным данным, самолет упал в море, летчика ищут спасатели.

Для его поиска и спасения в район, где был зафиксирован сигнал радиомаяка самолета, оперативно были направлены силы и средства поисково-спасательных служб Южного военного округа, в том числе самолет Ан-26 и вертолет Ми-8.

Утром 26 марта спасатели зафиксировали далеко за пределами района поиска сигнал радиомаяка пропавшего над Черным морем истребителя. Обнаружить источник сигнала с воздуха не удалось.

Три корабля Черноморского флота подошли в район, в котором был зафиксирован сигнал и где может находиться пилот, и присоединились к поискам, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

Самолет, совершавший плановый полет, пропал примерно в 50 км от Феодосии.