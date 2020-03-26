Прием пациентов в городских поликлиниках временно прекращен

Профилактические и плановые осмотры пациентов в городских поликлиниках временно приостановлены. Такую информацию распространила пресс-служба правительства Севастополя.

Также сообщается о приостановке занятий школы «Жизнь с эпилепсией» в городской больнице №5.

— Ограничения является предупредительной мерой, необходимой для снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции, — информирует правительство города.

Информация содержит извинения департамента здравоохранения Севастополя, просьбу отнестись к принятым мерам с пониманием, а также призыв уважать медицинских работников, которые работают в режиме повышенной готовности.