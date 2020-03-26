Детские сады переходят на режим свободного посещения

Детские дошкольные учреждения Севастополя переходят на режим свободного посещения. Такая временная мера принята в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции.

Режим свободного посещения означает, что каждый родитель сам принимает решение о посещении своим ребенком детского сада.

В случае, если в семье принимают решение оставить ребенка дома, об этом следует уведомить заведующую детским дошкольным образовательным учреждением в форме заявления в письменном или электронном виде.

Для детей, которые не имеют возможности оставаться дома, в ДДОУ организованы дежурные группы, при строгом соблюдении правил санитарного режима.