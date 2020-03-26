Число находящихся под наблюдением граждан за сутки увеличилось почти вдвое

Согласно сообщению пресс-службы правительства Севастополя по состоянию на утро 26 марта случаев заболевания новой короновирусной инфекцией в городе нет.

Сообщается также, что в инфекционной больнице проходяи диагностику 32 (+13) пациента. Всего под наблюдением находятся 1767 человек. Количество пребывающих под наблюдением граждан за сутки увеличилось на 869 человек.

В правительстве Севастополе напоминают, что телефон горячей линии в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7(8692)41-77-07.

Горячая линия волонтерского штаба «Мы вместе» для оказания адресной помощи пожилым людям: +7(8692)227-227.