Заболевших коронавирусом нет, под медицинским наблюдением — 898 человек

Согласно оперативной сводке, поступившей из пресс-службы правительства Севастополя, по состоянию на 8.00 утра 25 марта, случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в городе не выявлено.

В городской инфекционной больнице проходят диагностику 19 пациентов (+2 человека по сравнению с сутками ранее). К посетившим Нидерланды, Индию, Италию, Исландию и ОАЭ севастопольцам, добавились приехавшие из Франции и Великобритании.

Всего под медицинским наблюдением — проходят карантин дома — находятся 898 человек (+725). За сутки рост в пять раз!

Такой гигантский скачок количества потенциальных носителей вируса городские власти объяснили хорошей работой оперативного штаба по выявлению лиц, которые вернулись в последние дни из-за рубежа.

В Российской Федерации по данным Министерства здравоохранения на утро 25 марта выявлено 658 случаев коронавирусной инфекции (+163 случаев заболевания за последние сутки). Случаи заражения зафиксированы в 55 регионах страны.

Среди российских регионов лидеры по количеству заболевших — Москва (410 выявленных случаев), Московская область (41) и Санкт-Петербург (21). В Крыму семеро заболевших.

По данным Минздрава Украины, на утро 25 марта в стране зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом, четверо человек умерло.