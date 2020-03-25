За нарушение карантина предлагают сажать в тюрьму

В Госдуму РФ внесли законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина по коронавирусу, сообщили в пресс-службе комитета по госстроительству.

Внесенный документ предлагает ужесточить ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей: штраф от 500 тысяч до миллиона рублей, либо лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишение свободы на срок до трех лет.

Если же несоблюдение правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, то это грозит лишением свободы на срок до семи лет.

Умышленное нарушение, повлекшее за собой смерть, будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия и караться по соответствующим статьям УК.

Отмечается, что расследованием тяжких преступлений в этой области будет заниматься СК, менее тяжких — полиция. Также ко второму чтению законопроект дополнят санкциями за распространение фейков о коронавирусе.

Рассматривать документ начнут 31 марта.