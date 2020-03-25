Старым и одиноким помогут самоизолироваться

Департамент труда и социальной защиты населения города Севастополя разрабатывает порядок, который определит дальнейшую работу органов соцзащиты в условиях введенных ограничений по коронавирусу.

Подать заявку на оказание волонтерской помощи одинокие пенсионеры могут по электронной почте dtszn@sev.gov.ru.

Получить консультацию по всем вопросам можно:

— в электронном виде через рубрику «Задать вопрос» сайта департамента dszn.sev.gov.ru;

— по телефонам — 53-21-74, 53-70-58 (по общим вопросам), 53-71-26 (по вопросам назначения выплат и пособий).