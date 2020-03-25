Состоятся ли общественные слушания по газовому дюкеру, пока неизвестно

Состоятся ли намеченные на 10.00 утра 8 апреля общественные обсуждения по объекту государственной экологической экспертизы «Газопровод высокого давления» от Северной стороны, с переходом Севастопольской бухты, пока неизвестно.

Об этом «Севастопольской газете» сообщили в Гагаринском МО, где планировалось провести данное мероприятие. По словам сотрудника, до окончания срока объявленного карантина, невозможно подтвердить или опровергнуть размещенную на сайте информацию.

Напомним, что прокладка газового дюкера запланирована в рамках реализации Государственной программы «Развитие и реформирование жилищно-коммунального хозяйства города Севастополя на 2015-2020 годы». Заказчик объекта государственной экологической экспертизы – ГКУ Севастополя «Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства», проектировщик – ООО «Спецгеологоразведка» (г.Тула).

Документация, а также техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности для ознакомления доступны в период с 7.03.2020 по 9.05.2020 по адресу общественной приемной администрации Гагаринского МО, а также на сайтах: http://nahimovsovet.ru/, http://lmosev.ru/, http://sovetgag.ru/. В этот же период можно подать свои предложения по адресу пр.Октябрьской революции, 8, каб.№308.

Что касается самих слушаний, то, как пояснил ответственный чиновник, когда отменят карантин, тогда и станет известно.

Газопровод по дну Севастопольской бухты — дюкер — был проложен и сдан в эксплуатацию еще в 2010 году. Позже выяснилось, что он построен с большими нарушениями и подавать по нему газ опасно.

Строительство нового дюкера, включенное в ФЦП, должно было завершиться в 2017 году, но до сих пор этого не произошло.