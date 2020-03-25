Следующая неделя в России будет выходной

Президент России Владимир Путин в обращении к нации заявил, что следующая неделя в стране будет нерабочей с сохранением зарплат.

Глава государства подчеркнул, что Россия в силу своего географического положения не может отгородится от угрозы коронавируса. Рядом с нашими границами находятся государства уже серьезно пораженные эпидемией. Поэтому надеяться на русский авось нельзя.

Длинные выходные — с субботы, 28 марта по воскресенье, 5 апреля — предусмотрены для того, чтобы снизить скорость распространения эпидемии.

При этом все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт, а также органы власти всех уровней, продолжат свою работу.