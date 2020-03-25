Семьи с детьми поддержат материально

В числе первоочередных мер поддержки в ситуации, связанной с недопущением распространения коронавирусной инфекции, в своем обращении к гражданам России президент страны Владимир Путин назвал поддержку семей с детьми.

— Предлагаю в ближайшие три месяца, начиная уже с апреля, выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно, — сказал В.Путин.

Он также акцентировал внимание, что такая поддержка особенно важна для семей, где дети сейчас не посещают ясли или детский сад, для родителей, которые находятся на больничном или в отпуске по уходу за ребенком.

— Что касается нашей новой меры поддержки, а именно выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно, то поручаю правительству форсировать все организационные мероприятия, чтобы семьи начали получать эти выплаты не в июле, как планировалось, а на месяц раньше, уже в июне, — продолжил он, обратившись к губернаторам с поручением губернаторам ускорить передачу необходимой информации из региональных загсов в налоговую службу.