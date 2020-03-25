По России летать стало дешевле

Авиакомпания «Аэрофлот» снизила стоимость практически всех рейсов на внутрироссийских направлениях с вылетом в марте-мае 2020 года примерно на 50%, кроме Дальнего Востока и Крыма и Калининграда.

Перелеты в весенний период по самым популярным направлениям из Москвы в Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Волгоград и др. подешевели на 40-60% по сравнению с рейсами по этим направлениям в октябре-ноябре. Стоимость авиабилетов в Казань, Ростов-на-Дону и Новосибирск снизилась на 15-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на издание «Ведомости».

При этом «Аэрофлот» не изменил цены на перелеты на Дальний Восток — во Владивосток, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский и др. По этому направлению действуют «плоские» тарифы, которые подразумевают фиксированную стоимость авиабилета.

Не опустились цены и на субсидируемые из федерального бюджета рейсы в Симферополь и Калининград.