Отменили досуговые мероприятия, закрыли бассейны и фитнес-центры

В правительстве Севастополя вечером 25 марта объявили о введении дополнительных мер по профилактике распространения коронавирусной инфекции.

Кроме уже действующего дистанционного обучения для школьников и студентов, вводится запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

Эта же мера касается досуговых мероприятий с участием граждан (в сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной и просветительской деятельности) в зданиях, строениях и сооружениях с числом участников более 30 человек одновременно.

С 26 марта по 12 апреля приостанавливаются выезды организованных групп детей из Севастополя для участия в спортивных, культурно-массовых мероприятиях, олимпиадах.

Кроме того, дано указание ограничить прием документов и сведений от граждан, необходимых для предоставления мер социальной поддержки, предоставляемых гражданами самостоятельно и которые не могут быть запрошены в государственных органах.

При этом, не прекращается предоставление ранее назначенных мер социальной поддержки в связи с приостановлением приема подтверждающих документов, а также обеспечение назначение новых мер социальной поддержки с даты возникновения права на них.

Помимо перечисленного, приостанавливается деятельность бассейнов, фитнес-центров. Аквапарков и других объектов физкультуры и спорта, с массовым посещением людей.