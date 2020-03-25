Новое судно рыбакам «Норда» так и не купили

Прошло два года с момента задержания и ареста рыболовецкого сейнера «Норд» украинскими властями. Власти Крыма обещали рыбакам новое судно, но слово не сдержали.

— Государственный заказ — распоряжение главы Крыма от 19 марта 2019 года о приобретении судна взамен «Норда» не выполнено, — напомнил 25 марта директор керченского «Рыболовецкого колхоза им.Первого Мая» Сергей Лесков.

По его словам, за два года не была оказана и не оказывается поддержка ни коллективу, ни предприятию. Должностные лица с июля прошлого года на официальные письменные запросы со стороны предприятия не отвечают. Предложенная работниками совместная программа по спасению колхоза отклонена без рассмотрения.

— Могли же чиновники сделать хоть что-то очевидное для предприятия или экипажа! Нам не предлагалось никаких вариантов выхода из ситуации с потерей судна, а все наши пожелания, письма и бизнес-идеи отправляли в корзину. Безрезультатно прошли три тендера по покупке судна взамен «Норда». Почему не готовится и не проводится четвертый тендер? Или государственное задание кто-то отменил? Где выделенные под него 22 миллиона рублей? — возмущен С.Лесков.

Судовладельцы и работники предприятия неоднократно заявляли о явно завышенной оценке старого транспортного судна «Гриф» для открытого аукциона. «Гриф» предполагается купить взамен «Норда». Говорили о подмене социального подхода к этому проекту на неуместный в данном случае коммерческий.

В связи с очевидной неспособностью чиновников исполнить распоряжения главы Крыма, рыбаки считают необходимым начать разговаривать напрямую с правительством Российской Федерации.

— У нас есть внятный план поэтапного решения накопившихся проблем и вскоре мы официально предложим правительству России его рассмотреть, — подчеркнул директор рыболовецкого колхоза.

Рыболовецкое судно «Норд» было захвачено украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море. Экипаж и капитан вернулись в Крым, а судно осталось арестованным на Украине.