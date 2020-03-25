Не все муниципальные округа Севастополя приграничные

Верхнесадовский и Терновский муниципальные округа Севастополя не включены в перечень приграничных территорий, на которых иностранцы не имеют право владеть землей.

Президент Российской Федерации указом №201 от 20 марта 2020 года внес изменения в перечень приграничных территорий, на которых иностранные граждане, юридические лица и лица без гражданства не могут обладать правом собственности на земельные участки.

Перечень этих приграничных территорий дополнен в том числе территориями Республики Крым и города Севастополя.

Но изменения коснутся только восьми из 10 муниципальных округов Севастополя. В президентском указе перечислены: Андреевский, Балаклавский, Гагаринский, Качинский, Ленинский, Нахимовский, Орлиновский муниципальные округа и город Инкерман.

Верхнесадовский и Терновский муниципальные округа в перечень не включены.

В Республике Крым из 25 территориальных образований в указа перечислены 19.