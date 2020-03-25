«Крымская роза» начинает выпускать антисептики

Комбинат «Крымская роза» выпустит 20 тысяч спреев и девять тысяч гелей с антисептическим эффектом. На полуострове такие средства сейчас в дефиците.

Предприятие в кратчайшие сроки сумело сориентироваться в сложившейся ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Уже в конце этой недели будет запущено в производство серия антисептических средств, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства Республики Крым.

По словам генерального директора АО «Крымская роза» Ивана Гладуна, продукция предприятия производится на основе изопропилового спирта с добавлением глицерина для увлажнения и эфирного масла лаванды, которое за счет глицерина остается на коже и пролонгирует антимикробное действие средства на руках.

Реализация антисептических средств будет производиться в фирменных магазинах предприятия и в крупнейших торговых центров Симферополя, часть продукции отправят в Москву.