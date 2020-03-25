Краеведов приглашают стать авторами энциклопедии «Мой Крым»

Все желающие могут стать авторами книги статей и очерков «Мой Крым», которая готовится к изданию Академией народной энциклопедии (АНЭ) в рамках международного инновационного проекта «Моя Отчизна».

Об этом сообщается на официальном сайте Гагаринского муниципального образования. Чтобы стать автором книги, необходимо выслать материал краеведческого характера, пока еще не ставший достоянием широкой общественности, но так или иначе связанный с Крымом, его историей и культурой.

Среди предлагаемых тем — личности и судьбы, рассказы, легенды, предания, литература, искусство, ремесла, праздники, традиции (семьи, населенного пункта, народа).

Выслать свои материалы можно до 31 марта 2020 года.

Издание будет осуществлено в течение апреля 2020 года.

Желающим стать авторами предлагают выслать свои материалы одним письмом на электронный адрес entziklopedia@yandex.ru.

К оформлению предлагаемых статей предъявляется ряд требований, о которых можно узнать на сайте Гагаринского МО.

Вопросы также можно адресовать на электронную почту entziklopedia@yandex.ru или задать по телефонам: 8 (987) 184-64-19; 8 (937) 521-37-15; 8 (965) 595-50-10.