Яндекс подготовит учителей Севастополя к удаленке

Из-за перехода российских школ на дистанционный формат обучения Яндекс запустил программу подготовки для учителей. Компания разработала онлайн-курс, рассказывающий про особенности дистанционного преподавания, и составила методические рекомендации.

Также Яндекс организует серию учительских вебинаров. На них можно будет получить ответы на самые распространенные вопросы про дистанционное обучение. Все материалы бесплатно доступны на странице сервиса Яндекс.Учебник, с ними можно ознакомиться из любой точки мира.

В Севастополе сервисом уже пользуются 195 учителей и 2435 учеников начальной школы.

С 30 марта в Яндекс.Учебнике будут доступны инструменты для удаленного проведения уроков по всем школьным предметам. С 1 апреля откроется бесплатная онлайн-школа для 5-11 классов.

Эксперты Яндекс.Учебника проведут серию вебинаров. Учителей, во-первых, познакомят с образовательными сервисами для дистанционных занятий, а во-вторых, расскажут про сам процесс дистанционного обучения: как построить его максимально комфортно для всех участников. Во время вебинара можно будет задать экспертам вопросы и получить ответы в прямом эфире.

Расписание вебинаров опубликовано на странице Яндекс.Учебника.

«Сейчас учителям приходится непросто. В связи с переходом на дистанционку им нужно за короткое время освоить огромное количество новой информации, — говорит генеральный директор Яндекса в России Елена Бунина. — Яндекс не только предоставит школам платформу для дистанционных занятий, но и окажет педагогам информационную поддержку».

Также открыта бесплатная горячая линия для учителей. По телефону 8-800-234-79-67 педагоги могут задать экспертам из Яндекса любые вопросы, связанные с дистанционным обучением.