Государство поддержит бизнес

Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин 25 марта в своем обращении к гражданам РФ. Он предложил обеспечить меры поддержки для предприятий и отраслей, которые наиболее затронуты нынешней непростой ситуацией.

— Компаниям малого и среднего бизнеса считаю необходимым предоставить отсрочку по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие шесть месяцев. А для микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать ещё и отсрочку по страховым взносам в социальные фонды, — сказал Президент.

В своем выступлении он также затронул вопрос банковских кредитов, предложив обеспечить компаниям малого и среднего бизнеса, микропредприятиям, оказавшимся в сложной ситуации, получение отсрочки по кредитам на ближайшие шесть месяцев.

— В целом, прошу Правительство и Центральный Банк предложить и принять дополнительные меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора, включая предоставление госгарантий и субсидирование, — сказал В.Путин.

Не останется без внимания государства и вопрос защиты предприятий от банкротства.

— В этой связи предлагаю ввести сроком на шесть месяцев мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов. Повторю, эти меры будут распространены на компании, которые работают в секторах, наиболее затронутых нынешней непростой ситуацией, — продолжил глава государства, поручив Правительству вести постоянный мониторинг ситуации и в случае необходимости расширять, корректировать перечень отраслей, которые нуждаются в поддержке.