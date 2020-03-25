Дуэт «Меццо-Сопрано» стал лауреатом конкурса искусств в Санкт-Петербурге

Коллектив из Севастополя принял участие в XVII Международном форуме-конкурсе искусств «Петербургская весна» и получил заслуженную награду.

На разных сценических площадках северной столицы проходили конкурсные выступления в номинациях: хореография, вокал, хор, театр, выставка и инструментальное искусство по отделениям (фортепиано, струнные инструменты, деревянные и медные духовые инструменты, народные инструменты). Участники были разделены и на возрастные категории. Звания присуждались по каждой номинации и возрастной категории согласно количеству набранных баллов. Победителям конкурса в каждой категории и номинации присваивались звания лауреатов трех степеней.

Вокальный дуэт «Меццо-Сопрано» Орлиновского центра культуры и досуга в составе Виктории Накорнеевой (меццо-сопрано) и Анны Качаловой (сопрано) был удостоен Диплома Лауреата I степени в номинации «Эстрадный вокал» (категория «Профессионал»).

Фестиваль прошел при поддержке Некомерческой организации «Санкт-Петербургский фонд культуры и искусства», Санкт-Петербургского музыкального училища им.Римского-Корсакова, Творческого центра «Вдохновение», при информационной поддержке Министерства культуры Российской Федерации Портала культурного наследия Культура РФ и Губернатора Санкт-Петербурга.