Деревья на месте цветника пока выкапывать не будут

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев предложил жителям города дождаться завершения работ на площади Ушакова, чтобы смириться с ликвидацией там цветника или продолжить за него бороться.

Так он отреагировал на вопрос журналистов, почему власти не слышат севастопольцев, недовольных проектными новоделами при реконструкции ул.Большой Морской.

— Во-первых, деревья — это не стены, их можно посадить и пересадить. Во-вторых, изначально именно такой проект озеленения был в том проекте, который защищался, — настаивал М.Развожаев, ссылаясь, что все четыре проведенных наблюдательных совета не встретили никаких возражений по этой клумбе со стороны общественности.

Недовольство севастопольцев он считает «неконсолидированным мнением».

— С точки зрения вопросов безопасности, там все соответствует. С точки зрения вкуса и дизайна, то я предлагаю дождаться окончания — увидим полностью облик, еще раз на все посмотрим, и тогда, если совсем это не приживется и все-таки будет массово не принято горожанами, примем решение, — предложил компромиссное решение глава города.

Для большей убедительности он уверенно заявил, что внимательно изучил вопрос с клумбой, и по его источникам, цветы на овальной клумбе на площади Ушакова появились всего-то три года назад.

— До этого там был просто бетон, никакого озеленения не было! Архитекторы считают, что там будут очень хорошо деревья смотреться! — постарался примирить непримиримых М.Развожаев.

Попробуем с ним в этом не согласиться. Клумба-цветник на площади Ушакова появилась там в послевоенные годы даже раньше Матросского клуба! Ее всегда украшали композиции из цветов, мастерски подобранные работниками зелентреста.

Даже на сайте «Севастопольской газеты» выложены фотографии злополучной клумбы в различном цветочном исполнении, как минимум, за 15 лет.

А вокруг кедра на круглой клумбе всегда цвели розы. Ну если не брать во внимание период «камней с неба» озеленителя Безматерных в 2015 году.