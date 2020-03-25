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Департамент образования переходит на удаленку при помощи Гугла

Антонова Алиса

Школам Севастополя перейти на дистанционный формат работы предлагается, применяя сервисы компании Google, которая поддерживает антикрымские санкции.

Проект одобрен и осуществляется при взаимодействии с Департаментом образования и науки города Севастополя.

«От департамента образования и школ поступил запрос о консультативном сопровождении перевода работы школ в дистанционный режим. На семинаре-практикуме наши специалисты рассказали о возможности использования Google-платформы для организации и контроля обучения школьников, присутствия их на занятиях, оценки качества работы, организации обратной связи. Также мы предложили не только обучить, но и сопроводить работу по переходу в такой формат», — рассказала проректор по профориентационной работе СевГУ Ирина Авдеева.

Она сообщила, что в к университету обратились 11 школ и два колледжа и что уже подготовлены студенты, которые как цифровые кураторы будут сопровождать эти учебные заведения.

«Сейчас учителям приходится непросто. В связи с переходом на дистанционку им нужно за короткое время освоить и реализовать в новом формате огромное количество информации, в чем студенты Севастопольского госуниверситета смогут помочь», — считает директор департамента Елена Богомолова.

Напомним, что компания Google обязана соблюдать санкции, введенные Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США против Крыма. В связи с этим часть сервисов Google недоступны для пользователей полуострова.