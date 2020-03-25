Будем беречь птиц!

Международный день птиц празднуют 1 апреля. Это экологический праздник, который учрежден с целью сохранения видового разнообразия и численности птиц во всем мире.

В 1894 году этот праздник был провозглашен в США, после чего пришел в Европу и в настоящее время отмечается во многих странах мира в рамках биологической программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера».

Вспоминать в этот день о птицах и их значении для всей планеты стало доброй традицией, поскольку благодаря своему большому видовому разнообразию и численности пернатые являются важным компонентом природных водных и наземных экосистем.

Птицы потребляют разнообразную растительную и животную пищу, регулируют численность беспозвоночных (моллюски, черви, насекомые, ракообразные) и позвоночных (земноводные, рептилии, грызуны) в различных биотопах, сами являются пищей для хищных животных, способствуют распространению семян различных растений.

Кроме того, птицы — заметные и очень красивые представители животного мира, они украшают леса, луга, степи, берега водоемов, городские парки.

Согласитесь, без птичьего пения природа утратила бы часть своего очарования.

О разнообразии и значении птиц в Крыму «Севастопольской газете» рассказал старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра Институт биологии южных морей, кандидат биологических наук, Виталий Гирагосов.

— Так сколько же всего видов птиц в Крыму?

— Зарегистрированных — около 340 видов, включая гнездящихся, пролетных, кочующих и зимующих. В Севастополе их меньше, так как многие виды обитают в равнинной части полуострова или мигрируют через нее. Однако на территории Большого Севастополя, площадь которого составляет 1079,6 кв.км (включая акватории бухт), встречаются более 250 видов птиц, что не так уж мало.

Жителям Севастополя наиболее знакомы гидрофильные (водолюбивые) птицы, зимующие в городских бухтах. По результатам многолетних наблюдений, на побережье Севастополя (от мыса Лукулл на севере до мыса Николая на юге) зимуют не менее 45 видов птиц, и еще более 20 пролетных видов гидрофильных птиц встречаются здесь в периоды весенних и осенних миграций. Наиболее многочисленны: лысуха, чайки (озерная, сизая и средиземноморская), кряква, большой баклан, хохлатая чернеть, красноголовый нырок и чомга.

В открытом море иногда встречаются гости с севера: чайка моевка и морской разбойник — короткохвостый поморник, предпочитающий не утруждать себя ловлей рыбы, а отбирающий ее у чаек и крачек.

— Говорят, в этом году к ним еще добавились и буревестники. Это так?

— Почему же только в этом? Тысячи левантских буревестников прилетают к нам каждый год из Средиземного моря на зимовку, но в нынешнем году их было особенно много. Порой даже казалось, что вытянувшаяся лентой стая мигрирующих вдоль побережья буревестников нескончаема. Вместе с чайками и бакланами буревестники бдительно отслеживают группы дельфинов, и, как только те подожмут косяк рыбы к поверхности моря, начинается всеобщий пир.

— Глобальное потепление оказывает какое-то влияние на птиц?

— Разумеется. Последствия изменения климата с учетом отдаленной перспективы прогнозировать сложно, но оно уже сейчас оказывает заметное влияние на состояние природных экосистем.

Говоря научным языком, повышение среднегодовых значений температуры воздуха и моря влияет и на орнитофауну. Пока генеральные направления миграционных потоков птиц не изменились, но на региональном уровне и в отношении отдельных видов и экологических групп птиц изменения очевидны. У некоторых видов укорачиваются пути миграций, изменяются их сроки, или же в некоторых регионах птицы вообще переходят к оседлому образу жизни. Стало заметным расширение ареала многих видов птиц в северном направлении.

Приведу пример. В Крыму со второй половины 20 века произошло существенное обогащение гнездовой орнитофауны. Так, в горной части полуострова произошло естественное расширения ареалов не менее 15 видов птиц. В Севастополе в 2018-2019 годах впервые было отмечено гнездование испанской каменки, заметный ажиотаж вызвал визит пары фламинго в феврале – марте в Соленую бухту (Казачья).

— Многие севастопольцы расценили появление пары фламинго как явление уникальное. Это так?

— Начну с того, что фламинго для Крыма — не исключительная редкость — в разные годы их видели на водоемах преимущественно северной части полуострова. Однако для Севастополя — это на самом деле чрезвычайно редкое событие.

Освоят ли эти птицы берега наших бухт как места гнездования? Сомнительно — слишком велико влияние фактора беспокойства. Однако многие виды птиц в разных районах планеты проявляют тенденцию к урбанизации, изменяют свое поведение, приспосабливаются жить рядом с человеком. Успех их адаптации к обитанию в антропогенной среде во многом зависит от экологической культуры населения городов и сел.

— Беспокойство, стресс... о чем это?

— Орнитофауна Крыма, особенно водная, в настоящее время испытывает значительный экологический стресс: в связи с прекращением подачи воды в Северо-Крымский канал изменился водный режим северной части полуострова, происходит изменение структуры водных и береговых экосистем. Следует ожидать снижения численности водоплавающих и околоводных птиц, изменения путей их миграций.

— Сколько птиц и какие именно занесены в Красную книгу Севастополя?

— Птиц, внесенных в Красную книгу Севастополя, желательно знать горожанам, как в познавательных, так и в природоохранных целях. Их всего 11: средиземноморский хохлатый баклан, белоглазый нырок, савка, змееяд, могильник, орлан-белохвост, балобан, сапсан, авдотка, перевозчик и филин.

— Наблюдать за птицами в последние десятилетия в мире стало модно. Как вы относитесь к любительской орнитологии?

— Любительская орнитология («бёрдвотчинг», от английского birdwatching — наблюдение за птицами) стала привычным хобби для миллионов любителей природы. Занятие это очень увлекательное, доставляет истинное эстетическое удовольствие и, несомненно, полезное для здоровья. К тому же это увлечение способствует пополнению научных сведений о редких и малоизученных видах птиц. Благодаря наблюдениям натуралистов Республики Крым и Севастополя, подкрепленным фотоснимками и грамотным словесным описанием, профессиональные биологи получают ценные данные об орнитофауне.

— Чего хочется пожелать севастопольцам накануне Международного дня птиц?

— Думаю, сейчас уместно заострить внимание на необходимости сохранения естественных мест обитания птиц, в том числе зарослей тростника в бухтах города, пригородных рощ и лесополос, степей и горных лесов. Даже микрофрагменты природных ландшафтов в черте города вносят свой вклад в сохранение биоразнообразия.