Желающих сдать кровь стало меньше

В связи с объявленной предкарантинной готовностью количество желающих сдать кровь в Севастополе несколько уменьшилось. Но банк крови пополняется, и в больницах ее недостатка нет.

С утра 24 марта в службу крови пришло семь человек, хотя обычно сдают кровь до двух десятков доноров.

— Неудивительно, люди боятся, — объясняет главный врач центра крови Иван Боечко. — Это и понятно, все информационное пространство заполнено новостями о коронавирусе.

По его словам, в целом работа станции переливания крови проходит ровно. Банк крови пополняется, в больницах ее недостатка нет.

В центре предприняты все необходимые в таких случаях меры предосторожности. Проводится регулярная дезинфекция оборудования. В комнату по забору крови единовременно приглашается не более трех доноров. У всех сдающих кровь выясняется, посещали ли они в течение текущего месяца какие-либо страны, проверяется температура инфракрасным бесконтактным термометром.

— У сотрудников центра также дважды в день проверяется температура, они работают в масках. У доноров перед процедурой берется общий анализ крови. Это обязательная процедура независимо от внешних обстоятельств, — дополняет И.Боечко.

Центр имеет собственную базу доноров, и по необходимости сотрудники звонят им или с помощью смс-сообщений приглашают на сдачу крови. Работа центра ведется в штатном режиме.

По информации ТАСС, сокращение числа доноров наблюдается в некоторых российских регионах, но дефицита крови и ее компонентов нет. Активность доноров снизилась из-за отмены массовых выездных акций и ложных страхов заражения, которые есть у части населения.