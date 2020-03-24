Задержаны члены группы, торговавшие краденными данными банковских карт

Федеральной службой безопасности РФ во взаимодействии со Следственным департаментом МВД России в 11 субъектах Российской Федерации пресечена деятельность организованной группы торговцев краденными данными кредитных карт российских и зарубежных банков.

Задержания прошли в Республиках Крым, Северная Осетия-Алания, Калужской, Ленинградской, Московской, Псковской, Самарской и Тамбовской областях, Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе.

Члены группы создали более 90 интернет-магазинов по продаже похищенных данных, которые впоследствии использовали злоумышленники для хищения денежных средств с банковских счетов граждан различных государств, в том числе путем приобретения дорогостоящих товаров в интернете.

В ходе обысков по 62 адресам пребывания членов организованной группы изъято более миллиона долларов США, три миллиона рублей, средства компьютерной техники, включая серверное оборудование использовавшееся для функционирования интернет-магазинов, поддельные документы удостоверяющие личность, в том числе паспорта граждан РФ, служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, огнестрельное (нарезное) оружие, наркотические средства, золотые слитки и драгоценные монеты.

В результате спецоперации задержаны более 30 членов группы (включая граждан Украины и Литвы). Двадцати пяти из них предъявлены обвинения по ч. 2 ст. 187 («Неправомерный оборот средств платежей») УК России и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Деятельность организованной группы прекращена, используемая в криминальных целях серверная инфраструктура ликвидирована.

Также было установлено, что организаторы сообщества из числа граждан России ранее привлекались к уголовной ответственности за аналогичные преступления.