Вокзал в Севастополе сделают доступным для инвалидов

Эксперты Крымского филиала Главгосэкспертизы России выдали положительное заключение о достоверности сметы работ по обеспечению доступности железнодорожного вокзала в Севастополе для людей с ограниченными физическими возможностями.

В рамках реализации проекта у центрального входа в здание вокзала планируется установить пандус с поворотными площадками, обустроят кассу с низким окном для обслуживания лиц, передвигающихся в инвалидных колясках, приведут к нормативным показателям наземные переходы между платформами и установят поручни.

Кроме того, будут оборудованы кнопки вызова работника вокзала, системы оповещения в экстренных ситуациях, визуальные и тактильные средства информации, а также дополнительные информационные таблички и световые индикаторы в зале ожидания, кассовом зале и на перроне. На вокзале также усилят звуковые системы для пассажиров с нарушением слуха.

На привокзальной площади оборудуют специальные парковочные места.

Строительство планируется финансировать за счет средств федерального бюджета. Застройщик – ФГУП «Крымская железная дорога».

Станция «Севастополь» была открыта в 1875 году. Современное здание вокзала возведено в 1950 году. При строительстве была использована часть стен старого корпуса с арочными окнами, полностью реконструирована крыша, которую увенчала декоративная башенка, а также добавлены портики и пристроены двухэтажные боковые крылья.