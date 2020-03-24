В Крыму семь случаев заражения коронавирусом

На полуостров коронавирус привезли из Эмиратов и Европы.

Шесть новых случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа зарегистрированы в Крыму на 24 марта. Об одном случае заражения в регионе сообщалось 21 марта: житель Евпатории вернулся с вирусом из Франции.

«В Республике Крым подтверждено шесть новых случаев коронавирусной инфекции. Установлено, что все заболевшие — жители республики, вернувшиеся из неблагополучных по коронавирусу стран. При этом четверо заболевших — члены одной семьи, которая находилась в туристическом круизе в ОАЭ, а также совершала путешествие на круизном лайнере. Еще два случая тоже завозные — на территорию республики больные прибыли после посещения Литвы и Бельгии», — сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов в соцсети.

Всем заболевшим диагнозы подтверждены лабораторно. Больные госпитализированы в инфекционные отделения больниц Крыма, все находятся в отдельных боксах. У четверых инфицированных наблюдается бессимптомное течение заболевания, которое выявлено лабораторно. У двоих заболевших — состояние средней степени тяжести.

Определен круг контактных лиц. Лица из числа близких контактов госпитализированы в инфекционные отделения, лица из числа отдаленных контактов — находятся под медицинским наблюдением по месту жительства на изоляции. Организовано их лабораторное обследование.

Ранее С.Аксенов заявил о необходимости ужесточить меры ответственности за нарушение режима самоизоляции. Первый заболевший крымчанин, приехав из Франции, проигнорировал необходимый 14-дневный карантин.