Россиян в Россию пускают, а иностранных граждан выпускают

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ в период с 18 марта по 1 мая 2020 года временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства.

Граждане Российской Федерации въезжают в Российскую Федерацию и выезжают из страны в прежнем порядке.

Ограничение не затрагивает иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Российской Федерации. При этом иностранные граждане и лица без гражданства могут свободно выезжать из страны.

Автомобильные пункты пропуска «Армянск», «Джанкой», «Перекоп» работают в штатном режиме.

В случае возникновения вопросов по порядку пересечения государственной границы Российской Федерации обращайтесь за консультацией в Пограничное управление ФСБ России по Республике Крым: 8 (3652) 77-16-71, 8 (3652) 77-16-73, 8 (3652) 77-16-20.