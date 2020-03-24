Мост на Пожарова продолжат ремонтировать до конца 2020 года

Срок окончания реконструкции моста через суходол почему-то перенесли на 31 декабря 2020 года. Первоначально объект должны были сдать в декабре годом раньше.

Дату опять передвинули

По информации на сайте госзакупок, контракт, который был изначально заключен с генеральным подрядчиком — воронежской фирмой «Инвестдорсервис» со сроком сдачи в декабре 2019 года, 3 февраля был откорректирован. Теперь дата окончания реконструкции — 31 декабря 2020 года.

А ведь с первого раза мост обещали отремонтировать к концу 2018 года!

Готовность объекта — 70%

24 марта журналистов пригласили зафиксировать начало очередного этапа строительства — монтаж балок пролетного строения. Под звук работающих механизмов комментарии давал директор Департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев.

По его словам, работы ведутся в плановом режиме в соответствии с графиком и даже немножко с опережением.

— Сейчас мы наблюдаем монтаж балок пролетного строения, завтра подрядчик начнет его омоноличивать. Далее бетон должен будет набрать прочность — это не менее 28 суток. После можно будет приступать к гидроизоляции и асфальтированию, — описал предстоящие работы С.Рязанцев.

Он подтвердил, что срок контракта — конец года.

— Но я думаю, что обеспечить проезд автомобилей можно будет уже в течение двух месяцев. То есть в июне мы постараемся открыть мост, — заявил транспортный чиновник, объявив о 70-процентной готовности.

Готовность — 45%

Работы на объекте выполняет субподрядчик из Симферополя — ООО «Крымстроймост».

— Хочу успокоить жителей города: работы на суходоле продолжаются с такой же интенсивностью, как и прежде. Много видов работ мы выполняем в подмостовой зоне, что связано с выносом коммуникациий, — объяснил исполнительный директор фирмы Александр Юрченко.

По его словам, к началу туристического сезона — к концу мая строители намерены запустить движение по всем полосам моста.

— Сейчас со стороны улицы Пожарова мы выполняем магистральный водопровод, который уже уложен в траншею. Потом его нагрузим и начнем заниматься подходами со стороны Пожарова. Со стороны Дмитрия Ульянова у нас подход практически готов, осталось уложить асфальт. Параллельно мы выполним прокладку контактной электросети, выполним все требования КП «Севэлектроавтотранс», которому мы будем сдавать эту сеть в эксплуатацию, — сказал А.Юрченко.

Ответил А.Юрченко и на вопрос о новых окнах для близлежащих домов. По его информации, предусмотренное проектом остекление уже выполнено на 50% в здании общежития Строительного колледжа, о чем даже подписан акт. Остальное предполагается выполнить до конца мая.

По его информации, процент готовности всего объекта на 24 марта составляет 45-50%.