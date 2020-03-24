Межевание территории набережной Балаклавы» приближается к финалу

Департамент архитектуры и градостроительства Севастополя подготовил проект первого этапа межевания территории «Балаклава-1». Это земли на набережной вокруг всей бухты.

До начала апреля документ должен пройти независимую антикоррупционную экспертизу, для этого он и опубликован на сайте городского правительства.

Вся территория набережной Балаклавы — и западная, и восточная части — сформирована участками со следующими видами использования: общего пользования, делового развития, коммунального обслуживания, культурного развития, водного транспорта и гидротехнических сооружений.

Проект предполагает изъятие для государственных нужд участков на набережной Назукина, на которых располагаются рыбный ресторан «Балаклава», кафе «Татьянин мыс» и кафе «Избушка рыбака», который в документе назван баром «Генуя».