Как резервную инфекционную больницу хотят использовать плавучий госпиталь

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что рассматривается возможность привлечения медиков Черноморского флота, если потребуется резерв при обострении ситуации с коронавирусом в городе.

Такой площадкой для карантина может стать госпитальное судно «Енисей».

«У нас есть силы военно-медицинские, это наш надежный помощник. Сейчас смотрим, как возможно при необходимости задействовать их резервные мощности. Даже большой медицинский корабль «Енисей», корабль-госпиталь, сейчас тоже приводится в порядок как резервная мощность. Думаю, до этого не дойдет, но, тем не менее, продумываем все детали и все ресурсы, которые можно задействовать», — сказал М.Развожаев.

По данным на утро 24 марта выявленных случаев заболевания коронавирусом в Севастополе нет. Под домашним карантином находятся 173 человека (+9 по сравнению с предыдущим днем). В городской инфекционной больнице наблюдаются 17 пациентов (+5), это люди, которые приехали из Нидерландов, Индии, Италии, Исландии, ОАЭ.

Севастопольская инфекционная больница — базовая медицинская организация для госпитализации пациентов с подозрением на COVID-19. В медучреждении 202 коек и 17 мельцеровских боксов.