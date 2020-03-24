Археологический парк «От моря до моря» — пока просто идея

В 2019 году в Севастополе была создана концепция парка «Via maris — От моря до моря» и разработана «дорожная карта» реализации этого проекта. Но у заинтересованных в обустройстве Античного проспекта инстанций пока нет взаимопонимания.

Для большинства севастопольцев Херсонес ассоциируется с местом старого городища между Карантинной и Стрелецкой бухтами, там, где колонны базилик, амфитеатр и колокол. Но территория античного полиса простирается значительно шире, включая не только древний город, но и его сельскохозяйственную округу — хору.

Хора Херсонеса уникальная, нигде в мире больше не сохранились сельскохозяйственные усадьбы в таком количестве, как в окрестностях Севастополя. Множество усадеб, оборонительных сооружений и хозяйственных построек, остатки межевых и плантажных стен можно найти на пустырях, а также во дворах современных городских застроек. Эти территории принадлежат музею-заповеднику «Херсонес Таврический» и являются землями федерального значения. Многие десятилетия музей не проводил там никаких работ. Сегодня среди древних камней мусор, запущение и нет охранных табличек.

От Омеги до Камышовой

Год назад общественная организация «Севпарки», которая обустроила уже не одну античную усадьбу в Гагаринском районе Севастополя, предложила директору музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елене Морозовой и заместителю губернатора Владимиру Базарову концепцию развития территории от бухты Омега (Круглая) до бухты Камышовая как единого археологического парка с названием «Via maris — От моря до моря». В непосредственной близости от этой территории находятся несколько микрорайонов многоэтажной застройки, строится фондохранилище херсонесского музея, две школы, детский сад, транспортные развязки. Планируется строительство Античного проспекта. Античная дорога идет вдоль него. Благоустройство территории античной дороги могло бы стать интересным пешеходным маршрутом.

Это амбициозный проект. Севпарки считают, что его реализация позволит перейти на новый уровень паркового развития в Севастополе.

Идея проекта «От моря до моря» состоит в том, чтобы сохранить античное наследие, гармонично вписав объекты культурного наследия в современную среду города, создать комфортную зону не только для отдыха и туризма, но и для просвещения, изучения античной истории, культуры и быта.

В начале 2019 года и музей, и правительство города эту идею поддержали. Совместно с научными сотрудниками была создана концепция парка, проработано зонирование территории и возможное культурное наполнение паркового пространства. Были разработаны «дорожная карта» реализации проекта и пути взаимодействия музея и правительства при строительстве Античного проспекта. После всех согласований проект был представлен в Министерство культуры РФ.

Тем временем в течение 2019 года производилось проектирование строительства Античного проспекта и благоустройства пешеходной зоны, которая непосредственно примыкает к Античной дороге Херсонеса.

— Много вопросов. Как такое шоссе повлияет на сохранность античной дороги и усадеб? Можно ли сказать, что строительство дороги похоронит идею создания исторического парка на основе античной дороги? — беспокоится руководитель общественной организации «Севпарки» Ольга Глухова.

Хора без дирижера

По ее словам, сложности в реализации проекта возникают из-за несогласованности работы различных ведомств. Музей Херсонеса — структура федеральная и подчиняется напрямую Минкульту. Город на земле музея ничего строить не может. Деньги музею выделяет Минкульт. Даже элементарное благоустройство на херсонесской хоре требует дорогостоящих археологических изысканий, особых проектов и экспертиз. На сегодняшний день на Античной дороге существуют участки, требующие производства раскопок и музейной консервации.

— В.Базаров наш проект поддерживает, но город ничего не может делать на землях музея. Поэтому надо чтобы музей начал реально действовать и согласовал с городом работы по благоустройству этой территории. Иначе мы получим современный Античный проспект, а вдоль него большой пустырь, — прогнозирует О.Глухова.

Тем временем 2 марта на аппаратном совещании в правительстве города руководитель Департамента транспорта Сергей Румянцев доложил собравшимся, что изначально проект дороги Античный проспект был рассчитан на четыре полосы движения. Но в связи с тем, что дорога находится в непосредственной близости от объекта культурного наследия, там помещаются только две полосы.

В результате врио губернатора Михаил Развожаев поручил подчиненным с этим вопросом разобраться: «Район развивается, может получиться сделать там три полосы с реверсом. А чтобы не ждать проекта, силами Севавтодора привести дороги в порядок».

Севнаследие также подтвердило, что дорогу планируют строить рядом с объектом культурного наследия, расположенным на федеральной земле и относящимся к музею-заповеднику «Херсонес Таврический», который планирует эту территорию благоустроить, превратив Античную дорогу в бульвар.

Музей не остался в стороне и также прокомментировал ситуацию вокруг Античной дороги.

«В настоящее время работы по музеефикации объекта археологического наследия «Комплекс античных дорог с Т-образным перекрестком между ними» находится в стадии разработки. В целом там планируется создание рекреационной зоны с историческими реконструкциями, устройством освещения и пешеходных тропинок», — сообщила заместитель директора музея-заповедника «Херсонес Таврический» Татьяна Сарапулкина в ответ на информационный запрос «Севастопольской газеты».

По ее словам, в результате разведочных работ, произведенных в 2019 году, границы памятника были расширены и попали в зону строительства автодороги «Проспект Античный». В связи с этим был разработан Раздел по обеспечению сохранности объекта и направлен в адрес проектировщика АО «Петербургские дороги».

— Чтобы сдвинуть проект с мертвой точки, должна быть воля музея и правительства города, которые за столом переговоров могли бы решить, как будет благоустраиваться этот участок, согласовать и запараллелить процессы — благоустройство Античной дороги и строительство вдоль нее Античного проспекта, — считает О.Глухова.

Деньги нужно обосновать

Севастопольцы и особенно жители района, где планируется строительство, также заинтересованы в положительном решении вопроса. Иначе эта территория останется пустырем, а следующим поколениям вместо памятника культурного наследия достанутся мусор и разруха.

На встрече Президента России с общественностью Севастополя 18 марта директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Е.Морозова попросила Владимира Путина оказать содействие в выделении финансовых средств для сохранения хоры Херсонеса, площадь которой составляет 380 гектаров из всех 418 гектаров музея.

По ее словам, там необходимы ограждение участков, видеонаблюдение и контроль, очистка и покос травы, возможность проводить археологические изыскания, консервацию, реставрацию, музеефикацию, благоустройство и, в конце концов, интеграцию памятников хоры в культурологическую, историческую часть Севастополя, что позволит вокруг воссозданных участков создавать особую городскую инфраструктуру и туристическую привлекательность не только Херсонеса, но и Севастополя в целом.

Президент заверил собравшихся, что все необходимые средства для сохранения памятников Херсонеса, при должном обосновании, будут выделены.