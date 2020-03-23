Запрещено навещать пациентов в больницах

Ограничение связано с действующим на территории Севастополя режимом повышенной готовности и является предупредительной мерой, необходимой для снижения риска распространения новой коронавирусной инфекции.

Передать вещи и продукты можно через дежурных администраторов.

В поликлиниках города приостановлены диспансеризация и профилактические осмотры.

Департамент здравоохранения просит севастопольцев отнестись к принятым мерам с пониманием и уважать медицинских работников.

По всем вопросам, связанным с профилактикой новой коронавирусной инфекции, обращайтесь на круглосуточную горячую линию по телефону +7 (8692) 41-77-07.