Временно прекращена плановая госпитализация

Плановую госпитализацию и обследования в медучреждения Севастополя приостановили в рамках профилактики распространения новой коронавирусной инфекции.

Сообщение об этом прозвучало на аппаратном совещании в правительстве города 23 марта. Директор горздрава Сергей Шеховцов попросил горожан с пониманием отнестись к такой информации.

— Пока это в горизонте апреля месяца, а дальше будем смотреть, — дал пояснение врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

Ранее стало известно о временном запрете посещения пациентов в стационарах, а также приостановки проведения диспансеризации и профосмотров в поликлиниках.