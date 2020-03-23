Волонтерский штаб развернут в медиацентре

В Севастополе создадут волонтерский центр помощи пожилым людям. Об этом на аппаратном совещании 23 марта сообщил директор департамента труда и социальной защиты населения Станислав Борисенко.

Согласно озвученным им данным, в информационной системе департамента числятся одиноко проживающими гражданами 19 715 человек.

Руководитель департамента заявил, что во вверенном ему ведомстве начинают составлять реестр нуждающихся в сопровождении.

— Прошу не удивляться телефонным звонкам, которые будут раздаваться из департамента, мы будем задавать один вопрос — нуждается ли данный одинокий севастополец в нашей помощи, — предупредил С.Борисенко.

По его словам, пожилым людям будут оказывать помощь не только соцработники, но и волонтеры, достаточное количество которых еще предстоит найти.

— Мы будем просить пожилых граждан находиться дома и будем помогать им в решении обычных бытовых вопросов, которые могут возникать, — дополнил подчиненного врио губернатора Михаил Развожаев.

По его словам, к этой работе предстоит привлечь различные общественные организации. Он также сказал, что волонтерский центр предполагается организовать на базе недавно открывшегося медиацентра «Севастополь» на улице Ленина, 39.

— Там будут принимать на единый телефон звонки из нашего колл-центра. Волонтеры смогут выезжать, помогать, поддерживать, могуть погулять с собакой, сходить за продуктами. Также будет организован сбор необходимых продуктов и передача их самым нуждающимся гражданам, — сказал М.Развожаев.