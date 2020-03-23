Водопроводная вода в Крыму почти соответствует санитарным нормам

Роспотребнадзор рассказал о показателях мониторинга качества питьевой воды в Крыму, проведенного в течение 2019 года.

На 1 января 2020 года в Республике Крым для централизованного питьевого водоснабжения используются 1334 источника водоснабжения, в Севастополе — 13.

Качество питьевой воды оценивалось на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В 2019 году исследовано на санитарно-химические показатели свыше 16 тысяч проб из распределительной сети, на микробиологические показатели — примерно столько же.

Не соответствовали гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям 7,8% проб, что на 1,7% больше, чем в 2018 году (средний показатель по РФ в 2018 году — 13%).

Пробы с отклонениями от санитарных норм в большинстве случаев зафиксированы по общей жесткости, общей минерализации, хлоридам, сульфатам, нитратам.

По микробиологическим показателям не соответствовали гигиеническим нормативам 1,4% проб, что на уровне прошлого года (средний показатель по РФ в 2018 году — 2,8%).

По паразитологическим и радиологическим показателям проб питьевой воды, не соответствующих гигиеническим нормативам, в 2019 году не было.

Роспотребнадзор продолжает держать ситуацию по обеспечению населения качественной питьевой водой на контроле.