Валидаторы в общественном транспорте начнут принимать карты «МИР»

Оплачивать проезд в общественном транспорте Севастополя электронными бесконтактными картами «МИР» будет возможно уже к концу недели. Валидаторы перенастроят, чтобы сократить контакты пассажиров с кондукторами из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил на аппаратном совещании 23 марта директор Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Сергей Румянцев.

— До конца недели планируем запустить оплату на тех же валидаторах картой «МИР», — пообещал С.Румянцев. Он также сообщил об усилении мер по санитарной обработке салонов транспортных средств.

— Первозчики обязаны проводить влажную уборку и проветривание салонов после каждого рейса. Ответственность предусмотрена государственными контрактами, — прозвучало на совещании.

Среди обязательных мер профилактики также назвали дезинфекцию салона не реже двух раз в течение рабочего дня, а также обеспечение каждого сотрудника индивидуальными средствами защиты.

Сейчас водители тролейбусов и автобусов ездят без медицинских масок, которых в Севастополе просто нет.